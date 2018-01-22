Форвард «Тампы» Палат выбыл на неопределённый срок после колющего удара в пах

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат выбыл на неопределённый срок с травмой нижней части тела, сообщает Tampa Bay Times. Из АХЛ вызваны нападающие Мэттью Пека и Майкл Борнивал.

Он покинул расположение команды, которая находится на выезде, и вернулся в Тампа-Бэй, где пройдёт дополнительное обследование. Палат получил травму в матче с «Миннесотой Уайлд» после колющего удара клюшкой между ног от Джареда Спаржона. Издание отмечает, что НХЛ, вероятнее всего, не будет применять к Спаржону дисциплинарные меры, так как считает, что удар не был очень сильным.

В этом сезоне Палат провёл 46 матчей и набрал 30 (14+16) очков.

Видео, в котором Палат получает травму, можно посмотреть в «Твиттере».