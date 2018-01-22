КХЛ удовлетворила протест «Лады» по судейству в матче с «Сибирью»

КХЛ признала судейские ошибки, допущенные в матче «Лады» с «Сибирью», по итогам которого тольяттинский клуб подал протест на действия арбитров. Встреча закончилась победой новосибирской команды со счётом 1:0.



«Комиссия по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ приняла решения по эпизодам, на которые было подано обращение клуба. Решение об отмене взятия ворот ошибочное, решение об удалении игрока «Лады» в этом эпизоде ошибочное. Кроме того комиссия признала, что в одном из четырёх эпизодов судьи не увидели нарушения против хоккеиста тольяттинского клуба», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Сергею Ляховскому.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Лада» подала протест на два спорных момента в матче с «Сибирью»

Видео отменённого гола «Лады» и удаления Дениса Зернова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.