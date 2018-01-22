Витолиньш: каждый игрок старается попасть в сборную, но всех не возьмёшь

Тренер СКА и сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды в преддверии Олимпиады.



«Тренировочный режим перед Олимпиадой мало отличается, практически всё то же самое. Многие ребята поедут на Игры, мы играем в той же манере, что и сборная, поэтому и тренировочный процесс остаётся тем же.



Сам хоккей сборных отличается скоростями. Когда едешь играть со сборной, всё равно скорости чуть повыше, чем в регулярном чемпионате КХЛ. Думать нужно быстрее. Бывает, здесь всё проходит – и думаешь, что всё хорошо. Приезжаешь в сборную – и нужен хотя бы один период, чтобы вкатиться, поймать ритм. Ну и ощущения: сборная – это другое.



Влияет ли на игроков тот факт, что кто-то поедет в Пхёнчхан, а кто-то останется? Такова жизнь спортсмена – всех не возьмёшь. В других клубах так же. Каждый старается попасть в сборную, каждый по-своему переживает. Всё равно наступает момент, когда есть выбор между какими-то хоккеистами, которые очень близки к попаданию в состав», — цитирует Витолиньша пресс-служба клуба.

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