«Металлург» — «Куньлунь»: Брюле забил потрясающий гол, разобравшись с Самсоновым

Во втором периоде встречи магнитогорского «Металлурга» и китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» великолепный гол удался нападающему гостей Жильберу Брюле. После тонкой передачи от Брэндона Дефацио Брюле вылетел один на один с вратарём Ильёй Самсоновым, не оставив тому шансов.
На данный момент в матче продолжается второй период, счёт равный — 1:1.
Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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