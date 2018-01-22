Владелец «Тампа-Бэй»: мне будет стыдно продавать клуб и уезжать из города

Владелец «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джефф Виник рассказал, как пришёл к идее покупки хоккейного клуба.



«Мне будет стыдно продавать „Тампу“ и уезжать из Тампа-Бэй. Если бы 10 лет назад мне сказали, что у меня будет хоккейная команда, я буду жить в Тампе, а моим партнёром станет Билл Гейтс, я бы посмеялся над этим человеком. Восемь лет назад я купил команду, потому что люблю хоккей. Я переехал в Тампу, потому что верю в потенциал города. И так получилось, что здесь есть команда. Никто не знает, что будет здесь через восемь лет, о чём мы будем говорить. Я жил в Нью-Йорке 25 лет и столько же в Бостоне. Это великие города, но я не видел там перспектив для себя. Но в Тампе я верю в будущее „Лайтнинг“ и своего бизнеса недвижимости. Я радуюсь каждому дню», — цитирует Виника официальный сайт клуба.

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