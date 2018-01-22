Скаутское бюро НХЛ: Свечников — фаворит драфта среди игроков из Северной Америки

Скаутское бюро НХЛ представило рейтинг лучших молодых хоккеистов из лиг Северной Америки перед драфтом лиги в этом году.
1. н. Андрей Свечников («Бэрри», OHL);
2. н. Филип Задина («Галифакс», QMJHL);
3. н. Брэди Ткачак (университет Бостона);
4. з. Куинтон Хьюджес («Мичиган»);
5. з. Эван Бушар («Лондон», OHL);
6. н. Барретт Хэйтон («Су Грейхаундс», OHL);
7. н. Оливер Валстрем (Сборная США U-18, USNTDP);
8. з. Ноа Добсон («Акади-Батурст», QMJHL);
9. н. Серрон Ноэль («Ошава», OHL);
10. н. Акил Томас («Ниагара», OHL);
...
26. з. Александр Алексеев («Ред Дир», WHL);
54. н. Дмитрий Завгородний («Римуски», QMJHL).
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