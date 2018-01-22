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НХЛ назвала троих звёзд игровой недели

Хоккей

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал имена троих лучших игроков недели.

Первой звездой стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший шесть (4+2) результативных баллов в трёх матчах.

Второй звездой признан голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший в двух матчах 59 из 60 бросков при коэффициенте надёжности 0,48.

Третьей звездой назван форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, заработавший в актив семь (2+5) очков в четырёх проведённых встречах.

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