Леонтьев: поединок был для «Адмирала» тяжёлым — всем нужны очки

И. о. главного тренера «Адмирала» Олег Леонтьев подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:2).



«Сегодняшний матч выдался достаточно тяжёлым, поскольку эта игра стала четвёртой на выезде после «Локомотива», СКА и московского «Динамо». Всем нужны очки. Поединок складывался тяжело: мы пропустили необязательные голы в результате собственных ошибок. Однако потом команде удалось собраться, переломить игру. Отмечу действия вратаря, который подчистил все наши огрехи. Сегодня парни проявили мужество, самоотверженность и волю к победе. Поздравляю всех с заслуженной победой», — цитирует тренера официальный сайт «Динамо».

Минское «Динамо» уступило «Адмиралу», потеряв шансы на плей-офф