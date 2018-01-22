Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Леонтьев: поединок был для «Адмирала» тяжёлым — всем нужны очки

Хоккей

И. о. главного тренера «Адмирала» Олег Леонтьев подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:2).

«Сегодняшний матч выдался достаточно тяжёлым, поскольку эта игра стала четвёртой на выезде после «Локомотива», СКА и московского «Динамо». Всем нужны очки. Поединок складывался тяжело: мы пропустили необязательные голы в результате собственных ошибок. Однако потом команде удалось собраться, переломить игру. Отмечу действия вратаря, который подчистил все наши огрехи. Сегодня парни проявили мужество, самоотверженность и волю к победе. Поздравляю всех с заслуженной победой», — цитирует тренера официальный сайт «Динамо».

Минское «Динамо» уступило «Адмиралу», потеряв шансы на плей-офф
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент