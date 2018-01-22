Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: шестое поражение подряд «КРС Хэйлунцзян»

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня было сыграно четыре матча.
«Тюменский Легион» на домашней арене уступил «Сибирским Снайперам» со счётом 2:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 11:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
2 : 4
0:2, 1:1, 1:1
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 – Потапов (Кононов) – 13:34 (5x5), 0:2 – Никишанин (Лапин, Шульга) – 18:22 (5x5), 0:3 – Молофеев (Михайлов, Никишанин) – 26:20 (5x5), 1:3 – Тимофеев – 28:27 (5x5), 1:4 – Шашков (Лапин) – 40:59 (5x4), 2:4 – Коваленко (Брютов, Жгуров) – 41:43 (5x5)
«Снежные Барсы» в результативном матче одолели «Спутник» — 8:6.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 16:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
8 : 6
4:2, 1:1, 3:3
Спутник
Альметьевск
0:1 – Фадеев (Белохонов) – 04:52 (5x5), 0:2 – Назмутдинов (Шабанов) – 05:36 (5x5), 1:2 – Мелихов (Мельников, Танимов) – 10:44 (5x4), 2:2 – Балдин (Танимов, Мелихов) – 11:05 (5x5), 3:2 – Гусынин (Мусабаев) – 16:22 (5x5), 4:2 – Мусоров (Мухаметов) – 17:15 (5x5), 5:2 – Сейтанов (Калиновский, Мусоров) – 23:24 (5x5), 5:3 – Шабанов (Назмутдинов) – 23:38 (5x5), 5:4 – Лазарев (Назмутдинов) – 44:20 (5x5), 6:4 – Муратов (Соколка) – 45:17 (5x5), 6:5 – Бархаткин (Шолгин) – 48:20 (5x5), 7:5 – Гусынин (Бакушин, Сергеев) – 54:22 (5x4), 7:6 – Шарипов (Солонинка, Шолгин) – 57:54 (5x5), 8:6 – Гусынин – 59:34 (en)
«Мамонты Югры» дома оказались сильнее «Кузнецких Медведей», выиграв со счётом 3:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 – Грымзин (Еркин) – 17:05 (5x5), 2:0 – Гайдеик (Еркин, Грымзин) – 32:34 (5x5), 3:0 – Дроздецких (Руденко) – 50:22 (5x5)
«СКА-1946» обыграл МХК «Капитан» — 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
3 : 2
2:0, 1:1, 0:1
Капитан
Ступино
1:0 – Ожгихин (Курбатов, Сультеев) – 00:23 (5x5), 2:0 – Царюк (Огирчук) – 09:57 (5x4), 3:0 – Цыплаков (Гордин) – 23:35 (5x5), 3:1 – Капкин (Гараев, Казаков) – 37:35 (5x5), 3:2 – Жилин (Федин, Томи) – 54:01 (5x5)
В Высшей хоккейной лиге также прошло четыре встречи.
«Рубин» в буллитной серии обыграл «Химик» — 2:1 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
2 : 1
0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0
Химик
Воскресенск
0:1 – Куваев (Коротеев, Богомолов) – 14:10 (5x5), 1:1 – Потякин (Родионов, Зотов) – 59:22 (5x5), 2:1 – Кравченко – 65:00 ( ПБ)
«Зауралье» дома оказалось сильнее «Звезды», победив со счётом 3:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
3 : 2
1:1, 1:1, 1:0
Звезда
Чехов
1:0 – Князев – 13:03 (5x5), 1:1 – Антипов (Николишин, Пешехонов) – 18:12 (5x5), 1:2 – Николишин (Ибрагимов) – 31:51 (5x4), 2:2 – Князев (Маслов, Складниченко) – 37:50 (5x5), 3:2 – Дюкарев (Авраменко, Железков) – 53:26 (5x5)
«Сарыарка» разгромила «Чэн Тоу» — 4:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
4 : 0
1:0, 1:0, 2:0
Чэн Тоу
Цзилинь
1:0 – Тамбиев (Сарваров) – 14:01 (5x5), 2:0 – Юксеев (Тамбиев, Дюков) – 31:09 (5x5), 3:0 – Желнеровский (Борисевич) – 43:36 (5x5), 4:0 – Желнеровский (Ердаков, Юксеев) – 52:50 (5x5)
«Торпедо» разгромило «КРС Хэйлунцзян» — 8:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
8 : 2
5:0, 0:1, 3:1
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
1:0 – Белозёров (Далёйсен) – 10:35 (5x5), 2:0 – Шестаков (Куракин) – 13:40 (5x5), 3:0 – Белозёров – 16:52 (5x5), 4:0 – Никита Иванов (Метальников, Коротков) – 18:30 (5x5), 5:0 – Белозёров (Куракин, Сауторн) – 19:02 (5x5), 5:1 – Скворцов (Крутий) – 29:49 (5x4), 6:1 – Торяник (Метальников, Коротков) – 45:09 (5x5), 6:2 – Гладун (Новожилов, Гарифулин) – 47:55 (5x5), 7:2 – Никита Иванов (Торяник) – 51:05 (5x5), 8:2 – Куракин – 59:48 (5x5)
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