Стал известен срок восстановления форварда «Тампы» Палата после удара в пах

Чешский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат выбыл из строя на шесть-восемь недель из-за травмы нижней части тела, информирует клубный обозреватель Джо Смит.

Палат получил травму в матче с «Миннесотой Уайлд» после колющего удара клюшкой между ног от Джареда Спаржона. НХЛ, вероятнее всего, не будет применять к Спаржону дисциплинарные меры, так как считает, что удар не был очень сильным.

В этом сезоне Палат провёл 46 матчей и набрал 30 (14+16) очков.



Видео эпизода, в котором Палат получает травму, можно посмотреть в «Твиттере».