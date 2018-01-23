Защитник «Бостона» Макэвой выбыл из строя из-за проблем с сердцем

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой выбыл из строя из-за нарушений сердечного ритма, информирует клубный обозреватель Джо Хаггерти. Ожидается, что хоккеист пропустит около двух недель.

Защитнику предстоит пройти процедуру абляции с целью устранения симптомов нарушения ритмичности работы сердца. Проблемы с сердечным ритмом были выявлены у хоккеиста ещё в ноябре, с тех пор врачи «Бостона» внимательно следили за состоянием здоровья Макэвоя.

В этом сезоне американский защитник сыграл 45 матчей, в которых набрал 25 (5+20) очков за результативность.