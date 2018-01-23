«Миннесота» обыграла «Оттаву», Стэлок сделал 37 сейвов

«Миннесота Уайлд» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Миннесоты» отличились Зак Паризе (1-я минута), Джейсон Цукер (45) и Микаэль Гранлунд (51). За «Оттаву» гол забил Мэтт Дюшейн (30). Голкипер «Уайлд» Алекс Стэлок отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.

Это поражение стало для «Сенаторз» четвёртым в последних пяти матчах. «Миннесота» одержала четвёртую победу в пяти встречах.