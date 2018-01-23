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«Миннесота» обыграла «Оттаву», Стэлок сделал 37 сейвов

Хоккей

«Миннесота Уайлд» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Миннесоты» отличились Зак Паризе (1-я минута), Джейсон Цукер (45) и Микаэль Гранлунд (51). За «Оттаву» гол забил Мэтт Дюшейн (30). Голкипер «Уайлд» Алекс Стэлок отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.

Это поражение стало для «Сенаторз» четвёртым в последних пяти матчах. «Миннесота» одержала четвёртую победу в пяти встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3 : 1
1:0, 0:1, 2:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Паризе (Стаал, Винник) – 00:45 (5x5), 1:1 – Дюшейн (Ди Доменико) – 29:38 (5x5), 2:1 – Цукер (Гранлунд, Койву) – 44:59 (5x5), 3:1 – Гранлунд (Дамба, Сутер) – 50:09 (5x4)
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