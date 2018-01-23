«Тампа» победила «Чикаго», Василевский сделал 40 сейвов, оформив «сухарь»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами отметились Крис Куниц (38-я минута) и Янни Гурд (59). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл весь матч и отразил 40 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающие «Лайтнинг» Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 18 минут 52 секунды и 15 минут соответственно, защитник Михаил Сергачёв отыграл чуть более 17 минут. Форвард «Чикаго» Артём Анисимов провёл на площадке 15 минут 30 секунд.

«Тампа» прервала свою серию из трёх поражений, а «Чикаго» проиграл третью встречу кряду.

Видео гола Куница можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».