«Чикаго» — «Тампа»: Василевский повторил рекорд Хабибулина по матчам на ноль

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» отразил все 40 бросков по своим воротам. Этот «сухарь» стал для россиянина седьмым в сезоне и помог его команде одержать победу над «ястребами» со счётом 2:0.

Таким образом, Василевский повторил рекорд своего соотечественника Николая Хабибулина по количеству сухих матчей в регулярном чемпионате, установленный в сезоне-2001/02.

В нынешнем сезоне Василевский провёл 47 матчей и пропустил 87 шайб.