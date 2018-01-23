«Аризона» и «Баффало» добыли победы в овертаймах

«Аризона Койотс» вырвал победу у «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2 ОТ. В основное время в составе «Аризоны» отличились Ник Казинс и Брендан Перлини, у «Айлендерс» дубль оформил Антони Бовилье. Победу «Койотс» принёс точный бросок Казинса на 3-й минуте овертайма. Это вторая подряд победа «Аризоны» после серии из пяти поражений.

В ещё одном матче «Баффало Сэйбрз» также в овертайме одолел «Калгари Флэймз» — 2:1. Команды обменялись голами на 9-й минуте — за «Калгари» отличился Мэттью Ткачук, за «Баффало» шайбу забросил Скотт Уилсон. Победный для «Сэйбрз» гол на 2-й минуте овертайма забил Джек Айкел. «Калгари» потерпел второе поражение после семи побед кряду.