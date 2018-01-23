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«Аризона» и «Баффало» добыли победы в овертаймах

Хоккей

«Аризона Койотс» вырвал победу у «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2 ОТ. В основное время в составе «Аризоны» отличились Ник Казинс и Брендан Перлини, у «Айлендерс» дубль оформил Антони Бовилье. Победу «Койотс» принёс точный бросок Казинса на 3-й минуте овертайма. Это вторая подряд победа «Аризоны» после серии из пяти поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
3 : 2
1:0, 1:1, 0:1, 1:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Казинс (Экман-Ларссон) – 12:20 (5x5), 1:1 – Бовилье (Бейли) – 20:34 (5x5), 2:1 – Перлини (Шенн, Казинс) – 29:52 (5x5), 2:2 – Бовилье (Хикки, Барзал) – 42:53 (5x5), 3:2 – Казинс (Фишер) – 62:21 (3x3)

В ещё одном матче «Баффало Сэйбрз» также в овертайме одолел «Калгари Флэймз» — 2:1. Команды обменялись голами на 9-й минуте — за «Калгари» отличился Мэттью Ткачук, за «Баффало» шайбу забросил Скотт Уилсон. Победный для «Сэйбрз» гол на 2-й минуте овертайма забил Джек Айкел. «Калгари» потерпел второе поражение после семи побед кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1 : 2
1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Ткачук (Годро, Джиордано) – 08:00 (5x4), 1:1 – Уилсон – 08:24 (5x5), 1:2 – Айкел (Ристолайнен, О'Райлли) – 61:30 (4x4)
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