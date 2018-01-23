Якупов забил шикарный гол в касание, прервав 9-матчевую безголевую серию

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.



Нападающий «лавин» Наиль Якупов отметился заброшенной шайбой, прервав безголевую серию, которая составляла девять матчей. Предыдущий гол он забил 23 декабря в игре с «Аризоной Койотс». Шайба стала для Якупова девятой в сезоне, это лучший результат за последние три года.



Во втором периоде Александр Керфут вошёл в зону атаки, сделал поперечную передачу на накатывающегося Якупова, и тот в касание с колена послал шайбу в ворота, сравняв счёт.

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