Гол Мэттьюса отменили, вскоре он забил ещё и сам показал, что гол засчитан

«Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение со счётом 2:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».



В середине второго периода нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забил гол, но главный тренер «Колорадо» взял видеопросмотр на помеху вратарю. Судьи отменили гол, что расстроило Мэттьюса. Однако уже через полторы минуты он вновь отличился, при этом сам показав рукой на ворота, сигнализируя, что гол должен быть засчитан.

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Видео отменённого гола Мэттьюса можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Видео засчитанного гола можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.