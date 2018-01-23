Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.
Первой звездой признан вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который в седьмой раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 40 бросков в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (2:0).
Второй звездой признан голкипер «Детройт Ред Уингз» Петр Мразек, который совершил 37 сейвов и помог своей команде обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:0.
Замыкает тройку нападающий «Аризоны Койотс» Ник Казинс, на счету которого 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ), в том числе победный гол в овертайме.
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