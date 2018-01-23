Купер: Василевский был в ударе с самого начала матча с «Чикаго»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (2:0) прокомментировал игру Андрея Василевского, который отразил 40 бросков.

«Ему можно было посочувствовать, последние матчи складывались крайне неудачно для него, и дело было не в его игре. Просто удача была не на его стороне. Но он слишком хороший вратарь, чтобы это продолжалось. Сегодня он был в ударе с самого начала матча», — приводятся слова Купера на официальном сайте НХЛ.

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