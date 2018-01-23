Шаров: «Лада» бьётся за существование в КХЛ, в Тольятти люди живут хоккеем

Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал победу над «Ладой» (2:0).



«Очень сложная игра была. «Лада» — непростой соперник, они приехали сюда биться. Мы забили корявенький гол, с добивания, но именно такие голы обычно и приносят победы в сложных играх. Мы пытались обострять, поэтому иногда появлялись дыры в обороне.



«Лада» бьётся за клуб, за то, чтобы остаться в КХЛ. То, что сделал дубль в ворота бывшей команды — скорее совпадение. Всем, кто сомневается, что Тольятти нужно оставлять в КХЛ, предлагаю просто съездить в этот город и увидеть, как люди там живут хоккеем. И сомнений не останется.



«Лада» всю игру действовала исподтишка. Такие приёмы, как Рахимуллина против Воробьёва, нельзя прощать. Нас этот момент завёл», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» одолела «Ладу», оформив 10-ю победу в последних 11 матчах