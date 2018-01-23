Юрзинов – о новосибирских болельщиках: заполнили стадион в "-35", а ушли в "+20"

Главный тренер новосибирской «Сибири» Владимир Юрзинов-младший подвёл итог домашнего матча с тольяттинской «Ладой» (2:0) и предолимпийского отрезка регулярного чемпионата.



«Я бы хотел поблагодарить команду, причём не только за последний матч. Каждая игра для нас очень важна, необходимо набирать максимальное количество очков, и сегодня мы нашли в себе силы. Соперник очень хорошо оборонялся, но в концовке мы смогли использовать свои возможности. Благодарен и болельщикам, которые сегодня нам очень хорошо помогали. Полный стадион в минус 35! Пришли в "-35", а ушли в "+20".



Мы старались поднять людям настроение и хотим поблагодарить их за поддержку. Нужна ли нам пауза сейчас, когда команда набрала ход и кураж? Сложно сказать. Мы играем в плотном графике уже два месяца, матчи даются непросто. Психологическая усталость накапливается. Может быть, здорово было бы продолжить, а возможно, и пауза для нас сейчас будет вовремя.



Что касается выбора вратарей, то выбирать сложно. Я благодарен Красикову, что он встал стеной, благодарен Салаку, что он выиграл два выездных матча. Мы стараемся не допустить ошибки, оба достойны места в воротах. На что смотрим в первую очередь при выборе голкипера? В глаза смотрим», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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