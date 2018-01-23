Крикунов — об окончании карьеры: давайте доработаем до конца сезона, будет видно

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Барысом» (3:2 Б).



«Перед этой встречей мы проиграли три матча подряд. Прежде такого в сезоне не было, чтобы мы столько игр подряд проигрывали. Отступать было некуда, наверное, немного потеряли уверенность и, возможно, попали в психологическую яму. Нужно разбираться. Сегодня наконец с трудом, тяжело, но вытащили игру, хоть и в буллитах. По буллитам мы довольно много игр проиграли. Ребята — молодцы, боролись от начала и до конца.



Я обещал после окончания сезона уйти на дачу и поливные работы или сначала нужно выиграть кубок? Именно так, давайте доработаем до конца, а там уж видно будет», — цитирует Крикунова официальный сайт «Барыса».

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