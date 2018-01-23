Мамбеталиев: «Барыс» приводит Карлссона в нормальное состояние

И. о. главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев поделился впечатлениями от матча с «Автомобилистом» (2:3 Б).



«К ребятам претензий нет. Хорошо играли, мне игра понравилась. Удаление подвело нас в конце, нужно играть аккуратнее последние минуты. Ну а буллиты — два забили, три пропустили, что сделаешь, будем работать над ними.



Хенрик Карлссон теперь не появится до конца сезона в составе? Увидим, сейчас мы приводим его в нормальное состояние», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Автомобилист» прервал серию поражений, победив «Барыс»