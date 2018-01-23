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«Сочи» на домашнем льду проиграл «Витязю»

Хоккей

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене потерпел поражение в матче с подмосковным «Витязем», игра завершилась со счётом 1:2.

Единственный гол в составе команды хозяев записал на свой счёт Шон Коллинз. Среди подопечных Валерия Белова заброшенными шайбами сумели отметиться Роман Горак и Борна Рендулич.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 2
0:1, 0:1, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Горак (Макеев) – 02:58 (4x5), 0:2 – Рендулич (Семёнов, Горак) – 39:35 (5x5), 1:2 – Коллинз (Лапенков, О'Делл) – 48:19 (5x5)

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