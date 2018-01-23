«Сочи» на домашнем льду проиграл «Витязю»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене потерпел поражение в матче с подмосковным «Витязем», игра завершилась со счётом 1:2.
Единственный гол в составе команды хозяев записал на свой счёт Шон Коллинз. Среди подопечных Валерия Белова заброшенными шайбами сумели отметиться Роман Горак и Борна Рендулич.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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