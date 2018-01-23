Ялонен: Рямё получил удар в голову, у него сотрясение мозга

Главный тренер финского «Йокерита» Кари Ялонен поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ).



«Счастливы, что победили. Тяжелая игра. В первых двух периодах «Салават» был лучше. У Уфы мастеровитые форварды. В третьем периоде и в овертайме мы играли нормально. Это четвёртая игра на выезде, мы уступили, но сражались до конца.



Почему заменили Рямё? Он получил удар в голову. У него сотрясение мозга», — приводит слова специалиста официальный сайт уфимской команды.



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«Салават» в результативном матче уступил «Йокериту», прервав победную серию