«Ак Барс» — ЦСКА: вратарь «армейцев» Сорокин заменён после шести шайб

В третьем периоде матча казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА был заменён после шестой пропущенной шайбы голкипер «армейцев» Илья Сорокин. Вместо россиянина на лёд вышел голкипер Ларс Юханссон.



На данный момент в матче продолжается третий период, счёт — 6:4 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

Посмотреть видео шестой пропущенной шайбы «Ак Барса» можно на официальном сайте КХЛ.



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