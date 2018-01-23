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«Ак Барс» в результативном матче одолел ЦСКА, команды забросили 10 шайб

Хоккей

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду взял верх над ЦСКА, встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Антон Ландер, Владимир Ткачёв, Иржи Секач, Александр Бурмистров, Андрей Марков и Станислав Галиев. У ЦСКА голы на свой счёт записали Сергей Шумаков, Грег Скотт и Максим Шалунов, оформивший дубль.

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
6 : 4
2:2, 2:2, 2:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Ландер (Бурмистров, Секач) – 08:39 (5x5), 1:1 – Шумаков (Шалунов, Капризов) – 10:26 (5x4), 1:2 – Шалунов (Капризов) – 13:29 (5x5), 2:2 – Ткачёв (Марков, Азеведу) – 16:52 (5x3), 3:2 – Бурмистров (Глинкин) – 23:21 (5x5), 3:3 – Скотт (Робинсон, Блажиевский) – 28:18 (5x4), 3:4 – Шалунов (Науменков, Марченко) – 31:39 (4x3), 4:4 – Секач (Ландер) – 35:27 (5x5), 5:4 – Марков (Клинкхаммер, Ландер) – 41:14 (5x4), 6:4 – Галиев (Марков, Ткачёв) – 45:08 (5x5)

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