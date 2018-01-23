«Ак Барс» в результативном матче одолел ЦСКА, команды забросили 10 шайб

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду взял верх над ЦСКА, встреча завершилась со счётом 6:4.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Антон Ландер, Владимир Ткачёв, Иржи Секач, Александр Бурмистров, Андрей Марков и Станислав Галиев. У ЦСКА голы на свой счёт записали Сергей Шумаков, Грег Скотт и Максим Шалунов, оформивший дубль.
Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Кто выиграл от обменов в КХЛ? 7 ярких сделок по ходу сезона
«Магнитка» здесь чемпион, но главный трансфер провернул Леонид Вайсфельд.