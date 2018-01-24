Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: пятая подряд победа петербургского «Динамо»

В Высшей хоккейной лиге сегодня прошло девять матчей.
«Металлург» Нк дома в овертайме оказался сильнее «Сокола» — 4:3 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
4 : 3
1:1, 2:1, 0:1, 1:0
Сокол
Красноярск
0:1 – Гловацкий (Цыганов) – 13:16 (5x5), 1:1 – Каницкий (Бутузов) – 17:12 (5x5), 2:1 – Романцев (Чернов, Медведев) – 23:29 (5x5), 2:2 – Гловацкий (Руденков, Камалов) – 33:14 (5x5), 3:2 – Локтев (Григоренко, Макаров) – 38:43 (5x5), 3:3 – Камалов (Цыганов, Сёмин) – 58:38 (5x4), 4:3 – Чернов (Григоренко, Чурляев) – 62:12 (5x4)
«Челмет» в родных стенах одолел «Нефтяник» — 3:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
3 : 2
0:0, 3:0, 0:2
Нефтяник
Альметьевск
1:0 – Кориневский – 20:49 (5x5), 2:0 – Исаев (Пеньковский, Кориневский) – 21:43 (5x4), 3:0 – Тридчиков (Подкорытов) – 35:42 (5x4), 3:1 – Ядроец (Ложкин) – 45:51 (5x4), 3:2 – Воеводин (Чиглинцев, Салахов) – 49:31 (5x5)
«Южный Урал» на домашнем льду одолел «Торос» — 3:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 16:30 МСК
Южный Урал
Орск
3 : 2
1:0, 1:1, 1:1
Торос
Нефтекамск
1:0 – Хацей (Скатов) – 09:14 (5x5), 2:0 – Чугуев (Чистяков, Марзоев) – 31:12 (5x5), 2:1 – Черкасов (Гришин) – 36:27 (5x5), 2:2 – Лукин (Гиматов, Хисамутдинов) – 47:26 (5x5), 3:2 – Манухов (Сметанин, Фахрутдинов) – 56:57 (5x4)
«Горняк» одержал победу над «Молотом-Прикамье» — 3:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 16:30 МСК
Горняк
Учалы
3 : 0
2:0, 1:0, 0:0
Молот-Прикамье
Пермь
1:0 – Сетдиков (Арсенюк, Цапаев) – 04:06 (5x5), 2:0 – Пилипенко (Мингалеев) – 07:49 (5x5), 3:0 – Протапович (Лысенко, Чванчиков) – 23:08 (5x5)
«Спутник» дома уступил «Ижстали» — 2:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 17:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
2 : 4
1:1, 1:2, 0:1
Ижсталь
Ижевск
1:0 – Ищенко (Патрушев, Рябов) – 15:52 (5x5), 1:1 – Федин (Никифоров) – 17:50 (5x5), 1:2 – Лапин – 23:31 (5x5), 2:2 – Гиберт (Твердохлебов, Гайсин) – 32:24 (5x5), 2:3 – Кодола – 39:01 (5x5), 2:4 – Николаев (Федин) – 59:25 (en)
«Буран» дома уступил «Барсу» — 1:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
1 : 3
1:2, 0:0, 0:1
Барс
Казань
0:1 – Марушев (Богатов, Осипов) – 06:11 (5x5), 0:2 – Редков – 07:47 (5x5), 1:2 – Злобин (Акиньшин, Федосеев) – 09:09 (5x5), 1:3 – Галеев (Галимов, Архипов) – 50:53 (5x5)
«СКА-Нева» уверенно победил «Дизель» — 5:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
5 : 2
2:1, 2:1, 1:0
Дизель
Пенза
0:1 – Факиров (Третьяков) – 01:41 (5x5), 1:1 – Тихонов (Квартальнов, Володин) – 02:30 (5x5), 2:1 – Гребенщиков (Орлович-Грудков, Мальцев) – 03:14 (5x5), 3:1 – Гимбатов (Алтыбармакян, Чуркин) – 28:44 (5x5), 3:2 – Лопачук (Капотов, Тарасов) – 38:09 (5x5), 4:2 – Коренев (Солянников, Гимбатов) – 39:56 (5x5), 5:2 – Алтыбармакян (Мальцев) – 43:23 (5x5)
ХК «Рязань» в овертайме одолел ЦСК ВВС — 3:2 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 19:00 МСК
ХК Рязань
Рязань
3 : 2
1:0, 0:1, 1:1, 1:0
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Карпов (Рукин) – 18:41 (4x5), 1:1 – Пушкарский (Белинский, Никоноров) – 38:18 (5x4), 1:2 – Алексеев (Феклистов, Карпусь) – 50:03 (5x5), 2:2 – Прохоров – 59:47 (6x5), 3:2 – Воробьёв (Щербов, Прохоров) – 60:54 (3x3)
«Динамо» СПб сумело взять верх над «Саровом» — 4:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
4 : 0
1:0, 1:0, 2:0
ХК Саров
Саров
1:0 – Шевченко (Молодцов, Назаревич) – 19:19 (5x4), 2:0 – Берлёв (Кондратьев) – 23:44 (5x5), 3:0 – Чебыкин (Бирюков, Кудинов) – 43:28 (5x5), 4:0 – Жарков (Буханко) – 59:01 (5x5)
В МХЛ был сыгран один матч.
«Тюменский Легион» обыграл «Сибирских Снайперов» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 17:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
4 : 2
0:1, 3:0, 1:1
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 – Молофеев (Михайлов) – 10:37 (5x5), 1:1 – Леваков – 25:41 (5x5), 2:1 – Воробьёв (Чекмарёв, Тимофеев) – 28:39 (5x5), 3:1 – Дзедаев (Ушаков, Волков) – 36:21 (5x5), 3:2 – Сухов (Молофеев, Михайлов) – 40:23 (5x5), 4:2 – Чекмарёв (Воробьёв, Плёнкин) – 54:36 (5x5)
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