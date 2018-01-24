Главный арбитр КХЛ: судьи матча «Ак Барс» — ЦСКА ошибочно отменили гол Капризова

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал отменённый гол Кирилла Капризова в третьем периоде матча «Ак Барс» — ЦСКА (6:4). Капризов забросил шайбу при счёте 5:4 в пользу «Ак Барса». Арбитры Максим Сидоренко и Антонин Ержабек отменили взятие ворот из-за игры высоко поднятой клюшкой у Сергея Шумакова в эпизоде перед броском Капризова.

«Хотел бы разъяснить эту ситуацию по горячим следам. Главные арбитры запросили консультацию видеогол-комнаты на основе правила 330 «Руководства по судейству» на предмет: игра по шайбе высоко поднятой клюшкой непосредственно перед взятием ворот. Если бы шайба напрямую зашла в ворота после игры Сергея Шумакова (правило 492), то гол был бы отменён, так как удар по шайбе был выше перекладины. Судьи смотрели, где клюшка коснулась шайбы, но она была на уровне плеча игрока, что видно на видео, поэтому остановки игры быть не должно, так как этот эпизод не привёл к заброшенной шайбе.

КХЛ в лице главного арбитра признаёт неправильно интерпретированную арбитрами ситуацию. Гол отменён неверно", — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.

Видео момента с взятием ворот «Ак Барса» можно посмотреть на сайте КХЛ.