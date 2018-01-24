«Питтсбург» добыл волевую победу над «Каролиной», Малкин очков не набрал

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Каролина» вышла вперёд на 28-й минуте после гола Дерека Райана. В составе «Питтсбурга» отличились Доминик Симон (29), Жан-Себастьен Ди (30) и Джейк Гюнцель (52). Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 37 секунд.

Это поражение стало для «Харрикейнз» четвёртым в последних пяти матчах.