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«Питтсбург» добыл волевую победу над «Каролиной», Малкин очков не набрал

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Каролина» вышла вперёд на 28-й минуте после гола Дерека Райана. В составе «Питтсбурга» отличились Доминик Симон (29), Жан-Себастьен Ди (30) и Джейк Гюнцель (52). Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 37 секунд.

Это поражение стало для «Харрикейнз» четвёртым в последних пяти матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 1
0:0, 2:1, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Райан (Стемпняк, ван Римсдайк) – 27:14 (5x5), 1:1 – Симон (Кросби, Шири) – 28:03 (5x5), 2:1 – Ди (Раст, Кюнхакль) – 29:19 (5x5), 3:1 – Гюнцель (Кессел, Шихэн) – 51:02 (5x5)
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