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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» всухую обыграть «Оттаву»

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» уверенно обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами отметились Владимир Соботка (17-я минута), Владимир Тарасенко (47) и Брэйден Шенн (58). Голкипер «Блюз» Картер Хаттон отразил все 25 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 10 минут 26 секунд.

Это поражение стало для «Сенаторз» четвёртым подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 0
1:0, 0:0, 2:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Соботка (Шенн, Бортуццо) – 16:21 (5x5), 2:0 – Тарасенко (Парэйко, Бродзяк) – 46:10 (5x5), 3:0 – Шенн (Пьетранджело, Стин) – 57:34 (en)

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице «Блюз» в «Твиттере».

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