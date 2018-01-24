Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» всухую обыграть «Оттаву»

«Сент-Луис Блюз» уверенно обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами отметились Владимир Соботка (17-я минута), Владимир Тарасенко (47) и Брэйден Шенн (58). Голкипер «Блюз» Картер Хаттон отразил все 25 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 10 минут 26 секунд.

Это поражение стало для «Сенаторз» четвёртым подряд.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице «Блюз» в «Твиттере».