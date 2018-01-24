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«Тампа» победила «Нэшвилл» в ОТ, Наместников и Стэмкос набрали по 2 очка

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе «Нэшвилла» отличились Райан Эллис (8-я минута), Виктор Арвидссон (10) и Пи Кэй Суббэн (40). За «Тампу» голы забили Крис Куниц (7), Владислав Наместников (11) и Стивен Стэмкос (58). Победу «Лайтнинг» принёс точный бросок Янни Гурда на второй минуте овертайма.

Наместников и Стэмкос помимо забитых голов отдали по одной результативной передаче, Куниц дважды ассистировал партнёрам. Форвард «молний» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты 28 секунд. Защитник Михаил Сергачёв и голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимали. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отыграл 16 минут 33 секунды.

Победная серия «Предаторз» прервалась на отметке в пять матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 4
2:2, 1:0, 0:1, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Куниц – 06:24 (5x5), 1:1 – Эллис (Йози, Сиссонс) – 07:28 (5x4), 2:1 – Арвидссон (Оберг, Ирвин) – 09:11 (5x5), 2:2 – Наместников (Стэмкос, Куниц) – 10:48 (5x5), 3:2 – Суббэн (Экхольм, Джохансен) – 39:11 (5x4), 3:3 – Стэмкос (Коккок, Куниц) – 57:48 (5x5), 3:4 – Гурд (Наместников) – 61:45 (3x3)

Видео гола Наместникова можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

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