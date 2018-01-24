«Тампа» победила «Нэшвилл» в ОТ, Наместников и Стэмкос набрали по 2 очка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе «Нэшвилла» отличились Райан Эллис (8-я минута), Виктор Арвидссон (10) и Пи Кэй Суббэн (40). За «Тампу» голы забили Крис Куниц (7), Владислав Наместников (11) и Стивен Стэмкос (58). Победу «Лайтнинг» принёс точный бросок Янни Гурда на второй минуте овертайма.

Наместников и Стэмкос помимо забитых голов отдали по одной результативной передаче, Куниц дважды ассистировал партнёрам. Форвард «молний» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты 28 секунд. Защитник Михаил Сергачёв и голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимали. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отыграл 16 минут 33 секунды.

Победная серия «Предаторз» прервалась на отметке в пять матчей.

Видео гола Наместникова можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».