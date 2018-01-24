Два гола и передача Радулова помогли «Далласу» разгромить «Флориду»

«Даллас Старз» одержал разгромную победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

В составе «Далласа» дублем отметился Александр Радулов (30-я и 53-я минуты), также на его счету голевая передача. По одной шайбе забросили Девин Шор (16), Джейми Бенн (27), Маттиас Янмарк (46) и Тайлер Питлик (53). У «Флориды» отличился Аарон Экблад (36). Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 30 секунд.

Это четвёртая победа «Старз» в последних пяти матчах.