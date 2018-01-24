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Два гола и передача Радулова помогли «Далласу» разгромить «Флориду»

Хоккей

«Даллас Старз» одержал разгромную победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

В составе «Далласа» дублем отметился Александр Радулов (30-я и 53-я минуты), также на его счету голевая передача. По одной шайбе забросили Девин Шор (16), Джейми Бенн (27), Маттиас Янмарк (46) и Тайлер Питлик (53). У «Флориды» отличился Аарон Экблад (36). Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 30 секунд.

Это четвёртая победа «Старз» в последних пяти матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
6 : 1
1:0, 2:1, 3:0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Шор (Клингберг, Линделль) – 15:45 (5x4), 2:0 – Бенн (А. Радулов, Пэтерин) – 26:43 (5x5), 3:0 – А. Радулов (Спецца, Сегин) – 29:57 (5x3), 3:1 – Экблад (Бьюгстад, Мальгин) – 35:47 (5x4), 4:1 – Янмарк (Клингберг, Шор) – 45:16 (5x5), 5:1 – А. Радулов – 52:06 (5x5), 6:1 – Питлик (Руссель, Хэмьюс) – 52:26 (5x5)
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