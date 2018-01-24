«Баффало» забросил «Эдмонтону» 5 шайб

«Баффало Сэйбрз» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Две шайбы в этой встрече забросил Райан О`Райлли (21-я и 38-я минуты), по одному голу забили Сэм Райнхарт (15), Земгус Гиргенсонс (28) и Джек Айкел (32). Голкипер «Сэйбрз» Робин Ленер отразил все 33 броска по своим воротам, оформив «сухарь».

Защитник «Баффало» Виктор Антипин провёл на льду 19 минут 31 секунду, нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев отыграл 13 минут 10 секунд. Победная серия «Эдмонтона» прервалась на отметке в три матча.