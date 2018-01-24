Радулов забил красивый гол, убежав в контратаку после ошибки Экблада

«Даллас Старз» одержал разгромную победу в матче с «Флоридой Пантерз» со счётом 6:1.



Нападающий «звёзд» Александр Радулов набрал 3 (2+1) очка. В третьем периоде Радулов воспользовался ошибкой Аарона Экблада на синей линии в своей зоне, завладел шайбой и убежал в контратаку. Сблизившись с вратарём, он перевёл шайбу на неудобную руку и послал её в сетку между щитков. Этот гол стал для него 20-м в сезоне.

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