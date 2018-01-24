Защитник «Сибири» Воробьёв выбыл на 3 недели из-за перелома скулы и сотрясения

Защитник «Сибири» Кирилл Воробьёв, который получил травму в матче с «Ладой», пропустит три недели. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Воробьёв пострадал от действий Дамира Рахимуллина, который толкнул его лицом в борт. У игрока новосибирской команды диагностирован перелом скуловой дуги и сотрясение мозга.

22-летний Воробьёв в этом сезоне провёл 43 матча и набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «-10».

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Аболс: поступок Рахимуллина – это тупо, но мне за него не стыдно

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.