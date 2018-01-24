«Коламбус» проиграл «Вегасу», Бобровский пропустил 5 шайб, Панарин набрал 1 очко

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Дублем в составе «Вегаса» отличился Вильям Карлссон (9-я и 50-я минуты), ещё по голу забили Колин Миллер (28), Брэд Хант (30), Джеймс Нил (33) и Эрик Хаула (59). За «Коламбус» голы забили Маркус Нутиваара (16), Джош Андерсон (27) и Мэттью Калверт (53). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 32 из 37 бросков по своим воротам, пропустив 5 шайб. Нападающий Артемий Панарин отдал голевую передачу.

В ещё одном матче «Анахайм Дакс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 1 (0+1) очко.