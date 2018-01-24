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«Коламбус» проиграл «Вегасу», Бобровский пропустил 5 шайб, Панарин набрал 1 очко

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Дублем в составе «Вегаса» отличился Вильям Карлссон (9-я и 50-я минуты), ещё по голу забили Колин Миллер (28), Брэд Хант (30), Джеймс Нил (33) и Эрик Хаула (59). За «Коламбус» голы забили Маркус Нутиваара (16), Джош Андерсон (27) и Мэттью Калверт (53). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 32 из 37 бросков по своим воротам, пропустив 5 шайб. Нападающий Артемий Панарин отдал голевую передачу.

В ещё одном матче «Анахайм Дакс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 1 (0+1) очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
6 : 3
1:1, 3:1, 2:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Карлссон (Энгелланд, Маршессо) – 08:22 (5x5), 1:1 – Нутиваара (Фолиньо) – 15:57 (5x5), 1:2 – Андерсон (Джонс, Панарин) – 26:46 (5x5), 2:2 – Миллер (Шмидт, Маршессо) – 27:59 (4x4), 3:2 – Хант (Теодор, Нил) – 29:47 (5x4), 4:2 – Нил (Хаула, Перрон) – 32:15 (5x5), 5:2 – Карлссон (Теодор, Хант) – 49:21 (5x5), 5:3 – Калверт (Фолиньо, Веннберг) – 52:53 (5x5), 6:3 – Хаула (Перрон, Хант) – 58:58 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
6 : 3
4:2, 0:1, 2:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Браун – 03:25 (5x5), 1:1 – Нэш (Цуккарелло, Бучневич) – 11:09 (5x4), 2:1 – Перри (Гецлаф, Фаулер) – 13:23 (5x4), 2:2 – Нэш (Дианджело, Зибанеджад) – 15:14 (5x5), 3:2 – Кольяно (Мэнсон, Линдхольм) – 16:21 (5x5), 4:2 – Хенрик (Гецлаф) – 18:38 (4x5), 4:3 – Грабнер (Зибанеджад) – 35:53 (4x5), 5:3 – Ракелль (Перри, Фаулер) – 40:29 (5x4), 6:3 – Гецлаф (Монтур) – 57:39 (en)
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