Кросби догнал Ягра и делит с ним второе место по очкам в истории «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился передачей в матче с «Каролиной Харрикейнз», который завершился со счётом 3:1.

Капитан «пингвинов» за карьеру набрал 1079 (399+680) баллов за результативность и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, догнав Яромира Ягра, который в составе «Питтсбурга» набрал 1079 (439+640) очков.



Лучшим бомбардиром в истории «пингвинов» является Марио Лемье, на счету которого 690 голов и 1033 передачи в 915 матчах.

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