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«Ванкувер» забросил 6 шайб «Лос-Анджелесу», Эрикссон и Бёзер оформили по дублю

Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась со счётом 6:2.

В составе «косаток» дубли оформили Луи Эрикссон (2-я и 4-я минуты) и Брок Бёзер (25, 28), ещё по шайбе забросили Томас Ванек (6) и Свен Берчи (11). Голы «Лос-Анджелеса» — на счету Алекса Иафалло (9) и Анже Копитара (26).

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НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
6 : 2
4:1, 2:1, 0:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Эрикссон (Ванек) – 01:02 (5x5), 2:0 – Эрикссон (Хорват) – 03:50 (5x5), 3:0 – Ванек (Эрикссон) – 05:49 (5x5), 3:1 – Иафалло (Копитар, Браун) – 08:01 (5x5), 4:1 – Берчи (Ванек, дель Зотто) – 10:02 (5x4), 5:1 – Бёзер (Хорват, Эдлер) – 24:21 (5x4), 5:2 – Копитар (Маззин, Даути) – 25:48 (5x4), 6:2 – Бёзер (Эдлер, Ганье) – 27:57 (5x3)

Видео второго гола Бёзера можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

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