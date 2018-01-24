«Ванкувер» забросил 6 шайб «Лос-Анджелесу», Эрикссон и Бёзер оформили по дублю

«Ванкувер Кэнакс» одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась со счётом 6:2.

В составе «косаток» дубли оформили Луи Эрикссон (2-я и 4-я минуты) и Брок Бёзер (25, 28), ещё по шайбе забросили Томас Ванек (6) и Свен Берчи (11). Голы «Лос-Анджелеса» — на счету Алекса Иафалло (9) и Анже Копитара (26).

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Радулов и Тарасенко заставят плакать лигу, не взявшую их на Матч звёзд А претендент на «Колдер Трофи» Михаил Сергачёв впервые в сезоне остался в запасе.

Видео второго гола Бёзера можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.