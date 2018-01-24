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«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3, но проиграл «Виннипегу» в овертайме

Хоккей

«Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Встреча, проходившая на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе, завершилась со счётом 4:5 ОТ.

К 13-й минуте «Виннипег» вёл 3:0 благодаря голам Мэтью Перро, Йоэля Армиа и Брайана Литтла. До перерыва Джо Павелски отыграл одну шайбу, а во второй двадцатиминутке сначала Логан Кутюр сократил отставание до минимума, а затем Крис Тирни сравнял счёт.

В середине третьего периода Йоэль Армиа оформил дубль, но точный бросок Тимо Майера позволил «Сан-Хосе» вновь отыграться. Встреча перешла в овертайм, где решающий гол забил Брайан Литтл.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил травму и провёл на льду только три минуты.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 5
1:3, 2:0, 1:1, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Перро (Элерс, Литтл) – 00:18 (5x5), 0:2 – Армиа (Копп, Троуба) – 04:32 (5x5), 0:3 – Литтл (Майерс, Перро) – 11:56 (5x4), 1:3 – Павелски – 19:14 (5x5), 2:3 – Кутюр (Уорд, Диллон) – 29:38 (5x5), 3:3 – Тирни (Торнтон, Бёрнс) – 33:25 (5x4), 3:4 – Армиа (Танев, Майерс) – 51:38 (5x5), 4:4 – Майер (Власич, Павелски) – 55:20 (5x5), 4:5 – Литтл (Бафлин, Элерс) – 60:18 (3x3)

Видео победного гола Литтла можно посмотреть также в «твиттере» «Виннипег Джетс».

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