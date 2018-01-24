«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3, но проиграл «Виннипегу» в овертайме

«Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Встреча, проходившая на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе, завершилась со счётом 4:5 ОТ.



К 13-й минуте «Виннипег» вёл 3:0 благодаря голам Мэтью Перро, Йоэля Армиа и Брайана Литтла. До перерыва Джо Павелски отыграл одну шайбу, а во второй двадцатиминутке сначала Логан Кутюр сократил отставание до минимума, а затем Крис Тирни сравнял счёт.

В середине третьего периода Йоэль Армиа оформил дубль, но точный бросок Тимо Майера позволил «Сан-Хосе» вновь отыграться. Встреча перешла в овертайм, где решающий гол забил Брайан Литтл.



Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил травму и провёл на льду только три минуты.

Видео победного гола Литтла можно посмотреть также в «твиттере» «Виннипег Джетс».