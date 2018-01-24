Куликов не смог продолжить игру после жёсткого толчка лицом на борт от Гертла

«Виннипег Джетс» одержал победу в матче с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:4 ОТ.
В середине первого периода защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов был травмирован и не смог продолжить игру. Он получил шайбу на лицевом борту, когда нападающий Томаш Гертл атаковал его сзади, жёстко толкнув на борт. Куликов ударился лицом и остался лежать на льду. Партнёры вступились за него, завязалась потасовка. Затем Куликов поднялся и покинул площадку, а Гертл был удалён до конца матча.
Видео эпизода можно посмотреть на сайте NBC Sports.
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