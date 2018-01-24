Тарасенко забил 21-й гол в сезоне, мощным щелчком послав шайбу в ворота

«Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» со счётом 3:0.



Нападающий Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. В третьем периоде россиянин успел на отскок и с полборта мощным щелчком поразил ворота Крэйга Андерсона, сделав счёт 2:0.

Этот гол стал для него 21-м в сезоне, всего на счету форварда 46 (21+25) очков в 50 матчах.

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Видео гола Тарасенко можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.