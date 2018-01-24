Радулов признан лучшим игроком матча с «Флоридой»

«Даллас Старз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» со счётом 6:1.
Лучшим игроком матча признан Александр Радулов, который набрал 3 (2+1) очка, провёл на площадке 16 минут 33 секунды, нанёс четыре броска и завершил встречу с показателем полезности «+2».
Второй звездой признан нападающий Дэвин Шор, на счету которого гол и передача. Третьей звездой стал защитник Джон Клингберг, который отметился двумя передачами.
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