Защитник «Тампы» Сергачёв впервые в сезоне остался в запасе

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3 ОТ.



Защитник «молний» Михаил Сергачёв впервые в сезоне пропустил матч, оставшись в запасе по решению тренера. 19-летний россиянин провёл в текущем регулярном чемпионате 47 матчей и отметился 27 (8+19) баллами за результативность при показателе полезности «+11». В последних шести играх он набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1».

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