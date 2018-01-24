Бобровский пропустил не менее пяти шайб в пятый раз в сезоне

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:6.



Вратарь Сергей Бобровский пропустил пять шайб после 37 бросков. В нынешнем регулярном чемпионате российский голкипер провёл 39 игр и в пятый раз в сезоне пропустил не менее пяти шайб. Четыре раз он пропускал по пять голов, а матч с «Бостон Брюинз» стал для него первым в карьере, когда он пропустил семь раз.

Бобровский является действующим обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю года в НХЛ, всего на его счету две такие награды в карьере.