Стали известны три звезды дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось 12 матчей.

Первой звездой признан нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, который отметился голом и тремя передачами в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:0).

Второй звездой стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, который оформил дубль в победном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3).

Замыкает тройку нападающий «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен, на счету которого 3 (1+2) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:2).

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