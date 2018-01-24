Лидер женской сборной России по хоккею Белякова не получила приглашения на ОИ

Федерация хоккея России выступила с официальным заявлением об участии женской сборной в Олимпийских играх.

«25 января будет объявлен окончательный состав женской национальной сборной России на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Российская команда допущена до участия в олимпийском турнире. Ранее представители МОК передали ОКР список лиц, которые по решению Исполкома МОК могут быть приглашены к участию в соревнованиях. В тот же день Федерация хоккея России получила от ОКР информацию о приглашённых хоккеистках.

Не получили приглашений четыре хоккеистки из предварительной заявки женской национальной сборной. Это ранее дисквалифицированные МОК Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок. А также один из лидеров нашей команды – нападающий Людмила Белякова. Федерация хоккея России отмечает, что Людмила не отстранена от участия в Играх и не является виновной в нарушении антидопинговых правил. Однако, согласно принятому порядку участия российских спортсменов в турнире, на настоящий момент она не получила приглашения. ФХР выясняет у МОК причину отказа спортсменки в приглашении", — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Александру Рожкову в пресс-службе ФХР.