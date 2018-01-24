«Динамо» проведёт сбор в Чехии и 4 контрольных матча во время олимпийской паузы

Тренерский штаб московского «Динамо» во время паузы в регулярном чемпионате КХЛ, связанной с проведением Олимпийских игр, запланировал учебно-тренировочные сборы команды в Чехии и четыре контрольных матча, сообщается на официальном сайте клуба.

14 февраля соперником команды Владимира Воробьёва станет хоккейный клуб «Пираты» из города Хомутова. Второй матч состоится 16 февраля с одним из самых титулованных клубов в истории Чехии — «Спартой» (Прага). Далее команда вернётся в Москву, где проведёт ещё два контрольных матча на своей базе в Новогорске. 20 февраля «Динамо» сыграет с казанским «Ак Барсом», а 23 февраля — с подмосковным «Витязем».