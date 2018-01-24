Саболич: участие в 2 Олимпиадах кряду — это большое достижение для Словении

Нападающий «Торпедо» и сборной Словении Роберт Саболич прокомментировал попадание своей команды на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее.

«Два раза подряд участвовать на Олимпиаде – это большое достижение для Словении! Постараемся выступить не менее удачно, чем четыре года назад», — цитирует Саболича пресс-служба нижегородского клуба.

Сборная Словении — один из соперников российской команды по групповому этапу Олимпиады. Также в группе B выступят сборные США и Словакии. На Олимпиаде 2014 года словенская команда добралась до стадии четвертьфинала, где крупно проиграла команде Швеции (0:5).