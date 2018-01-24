Х. Седин: не знаю, останемся ли с братом в «Ванкувере» на следующий сезон

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин прокомментировал своё будущее. 1 июля лучший бомбардир в истории клуба может стать неограниченно свободным агентом вместе со своим братом Даниэлем.

«Не знаю, останемся ли после этого сезона. Мы с братом продолжаем обсуждать этот вопрос. Дело не столько в том, вернёмся мы или нет. Скорее, речь идёт о наших ощущениях. Мы определимся, когда придёт время. На льду себя хорошо чувствуем. Считаем, что по-прежнему можем играть и набирать очки. Это всё, что нам нужно знать.

У «Ванкувера» хороший состав. Мы старались играть достойно в последние пару недель, но у команды много травм. До этого мы хорошо смотрелись, нам нравилось, как мы играли. Когда все восстановятся, снова начнём побеждать и приблизимся к зоне плей-офф. Понимаем, что это очень сложная задача, но мы верим в команду», — цитирует хоккеиста русская версия официального сайта НХЛ.